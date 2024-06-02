أول فوج من الحجاج الأردنيين يغادر إلى الأراضي المُقدسة

غادر أول فوج من الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة، اليوم/الأحد/، من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمان، على أن تتبعها بقية القوافل خلال الأسبوع الجاري.



ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف حاج، وهو العدد المقرر للمملكة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 1948، ترافقهم بعثة حج، تضم إداريين يتبعون وزارة الأوقاف وكادرا طبيا، وإرشاديا وإعلاميا لتقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم.



وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الأوقاف، فقد طورت الوزارة هذا العام منظومة النقل الإقامة والإعاشة، إذ حددت موديلات الحافلات البرية من 2015 فما فوق للمنشأ الأوروبي ومن موديل 2020 فما فوق للمنشأ الآخر، مع حافلات احتياطية ترافق القوافل.

ورعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، حفل وداع أول قافلة من الحجاج الأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة على تسهيل جميع المصاعب والمشاق أمام الحجاج منذ مغادرتهم المملكة وحتى وصولهم الديار المقدسة، مثمنا جهود مديرية الحج والعمرة الكبيرة في الوزارة خلال الفترة الماضية للتحضير والإعداد والاستعداد، وفق تنظيم دقيق وبرنامج عملي يصاحب القوافل منذ انطلاقها من الجيزة إلى معان فالمدورة، ومن ثم مغادرة الحدود السعودية مرورا بتيماء ووصولا إلى المدينة المنورة.

ووجه وزير الأوقاف، الحجاج بالتحلي بالصبر في مواجهة مشاق الرحلة، والحرص على التقوى وإخلاص النية لله، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم الأردن في أكبر تجمع إسلامي بحيث لا يرى الناس منهم إلا كل خير، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات الوزارة، وأنظمة وقوانين الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج.

وقال الخلايلة "تعودنا دائما أن نودع الحجاج في هذا المكان وانطلاق رحلة حج إيمانية ملؤها الإيمان والتقوى والمغفرة، وملؤها أيضا المشاق"، متمنيا لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا ميمونا، معربا عن شكره لأهالي لواء الجيزة على حسن الضيافة والكرم، وبذل الجهود لتسهيل رحلة الحج كل عام.