السجن 10 سنوات للمتهمين بخطف موظف وسرقته بالإكراه في مصر القديمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السجن المشدد 10 سنوات لـ 8 متهمين بخطف موظف وسرقته بالاكراه في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الخطف وسرقة بالإكراه.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 10203 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين « عباس .أ»،«محمد.أ» «السيد.أ» «حمادة .ر»«حسن.م»«عماد .ح»«السيد.أ»«هيثم .ع» خطفوا المجني عليه " أحمد حسين" بالتحاليل ذلك أن اوهموه بغرض سيارة للبيع على أحد المواقع الالكترونية، فأتفق معهم ليتقابلوا معوا في مكان معين، وإدعوا بأنهم أفراد شرطة واقتادوه عنوة داخل سيارة أجرة ميكروباص، وحال احرازهم أسلحة نارية فتمكنوا بتلك الوسيلة اقصائه عن أعين الناس على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا بالاكراه.

