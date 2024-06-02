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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام 1.691 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 26,869.85 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 5,896.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.37%، ليغلق عند مستوى 8,522.74 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.1% ليغلق عند 32,742.79 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 11,598.31 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 5,338.24 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 111.1  مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 172.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.1  مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 564.6 مليون سهم، من خلال 97.4 ألف صفقة منفذ.

البورصة نهاية التعاملات