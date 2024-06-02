تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 26مايو حتى 1يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ملف الخبز البلدي المدعم ، تم تطبيق قرار زيادة سعر الرغيف "اعتبارا من 1 يونية الجاري" حيث يتم استمرار تقديم الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة/للفرد المدرج تموينياً وبنفس الأوزان والمواصفات المقررة ، بعد تعديل سعر الرغيف عشرون قرشاً / للرغيف زنة 90 جرام ، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لمتابعة المرور على المخابز البلدية للوقوف على انتظام عمل المخابز والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة وبالسعر الرسمي الجديد وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 258 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 62 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 92 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 45 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 13 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر لعدم ممارسة النشاط والغلق بدون تصريح، 26محضر للتصرف في 506 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، 4 محاضر لتجميع 19 جوال بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما تم تحرير محضرين ضد أحد تجار المواد الغذائية لعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، 4محاضر لتجميع سلع تموينية، محضر لحيازة وعرض أسمدة وكيماويات مدعمة وغير مسموح بتداولها خارج منافذ وزارة الزراعة، محضر لحيازة أسمنت مجهول المصدر، محضر لاستخدام أكياس تعبئة غير صحية، محضرين لحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، و 12 محضر لعدم حمل شهادة صحية سارية، 7محاضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، تم تحرير 4 محاضر للغلق في مواعيد العمل الرسمية ،كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.