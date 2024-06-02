وزيرة فلسطينية: البيان الصيني العربي المشترك يعزز من الدعم الدولي للقضية الفلسطينية العادلة

أشادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "فارسين أغابيكان شاهين " / اليوم الأحد / بالبيان المشترك بين الصين والدول العربية الصادر يوم الخميس الماضي بشأن القضية الفلسطينية، معتبرة أنه يعكس "عُمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة التاريخية بين العالم العربي والصين، ويُعزز من دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية العادلة".



وقالت "أغابيكان "في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية ((شينخوا))، " إن البيان يعكس المواقف المتقدمة للصين تجاه حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والتي تعبر عنها دائما في المحافل الدولية كافة، مضيفة أن البيان المشترك يأتي في وقت حرج يحتاج فيه الشعب الفلسطيني دعما سياسيا قويا من أجل تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت الوزيرة الفلسطينية إلى أن تأكيد البيان على حل الدولتين على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية يُعزز من الجهود الدبلوماسية ويضع أساسا متينا لأي عملية سلام مستقبلية.

واعتبرت الوزيرة أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة خطوة ضرورية وحيوية نحو تعزيز الشرعية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، مشيدة بدعم الصين لنيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتعليقًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين مرتين في عام 2011 والعام الجاري، اعتبرت أن السياسة الأمريكية "مزدوجة المعايير" تجاه فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة تمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي ولا تساعد في إيجاد المناخات اللازمة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين".