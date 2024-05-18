توريد 575 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية

ذكرت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 575255 طن و113 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق محافظة الشرقية.

أشارت وكيل وزارة التموين، إلي إنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

في السياق ذاته وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في عدد 4 محافظات والتي بدأت التوريد مبكراً وهي (جنوب سيناء، وطاميه بمحافظة الفيوم، وتوشكي بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد)وتبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 إبريل 2024.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، وان المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من التوريد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً الى انه وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية، تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.