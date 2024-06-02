إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع عسكري شمال إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، بإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع عسكري في منطقة راميم بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وفي سياق متصل، أطلق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة مرجليوت بالجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وأشارت "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام إسرائيلية، بوجود انفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلا.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وتابع حزب الله، في تصريحات له، أنه تم استهداف رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية وأصبنا الأهداف بدقة وأوقعنا الضباط والجنود بين قتيل وجريح.