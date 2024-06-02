قراصنة إنترنت ينفذون هجوما على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن قراصنة إنترنت نفذوا هجوما على حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومات متاحة عن الجهة الفاعلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في نفس التوقيت من العام الماضي 2023 كان هناك هجوما مشابها على الحزب الاشتراكي وهو حزب المستشار الحالي أولاف شولتس، وكانت الجهة التي قامت بهذا الاختراق وحدة عسكرية من الاستخبارات الروسية، واستدعت ألمانيا حينها دبلوماسي روسي من السفارة واستدعت السفير الألماني من روسيا لمدة أسبوع للتشاور.

وتابع: "من المتوقع في هذه الأثناء أن تخرج معلومات خلال الأيام القليلة المقبلة أن وحدة عسكرية روسية هي التي قامت بهذا الأمر بنفس الطريقة ونفس الفعل، موضحا أن هذا الأمر جاء قبل أسبوع واحد من انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المفترض أن تجرى في المانيا يوم الأحد المقبل".