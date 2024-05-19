الأمين العام للأمم المتحدة: المجاعة في شمال غزة وشيكة والفلسطينيون يواجهون أزمة حادة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال أن المجاعة في شمال غزة وشيكة والفلسطينيون يواجهون أزمة حادة لعدم وصول المساعدات.

وكانت الأمم المتحدة قالت أمس إن شحنات الوقود التي يتم جلبها عبر الطرق البرية توقفت تقريبًا، وهذا سيجعل من الصعب للغاية إيصال المساعدات إلى سكان غزة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: نحن بحاجة ماسة إلى الوقود لا يهم كيف تأتي المساعدات، سواء كانت عن طريق البحر أو عن طريق البر، فمن دون وقود، لن تصل المساعدات إلى الناس.

وتقول وكالات الإغاثة إن الغذاء ينفد في جنوب غزة وأن الوقود يتضاءل.