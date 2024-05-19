دراسة طبية تكشف عن وجود مجموعة فرعية جديدة من متحورات كورونا

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود موجة صيفية تحمل مجموعة جديدة من متحورات فرعية شديدة العدوى بفيروس كورونا حسبما ذكرت مجلة “نيوزويك الأميركية” .

وانتشرت الفئة الجديدة من المتحورات الفرعية لفيروس كورونا الملقبة لتصبح السلالةالسلالة السائدة للفيروس في أميركا اعتبارا من 11 مايو وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية.

ويتميز المتحور الجديد بطفرات في البروتينات الشوكية وهي نتوءات تسمح له بدخول خلايانا كما تستخدم هذه البروتينات أيضا كهدف لجهاز المناعة والتطعيمات لدينا.

وكان قد قال أدريان إسترمان عالم الأوبئة و أستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة جنوب أستراليا فى احدى التصريحات الصحفية له إن المتغيرات الفرعية لهذا المحاور أكثر عدوى من كوفيد 19 وإن اللقاحات الحالية ستظل توفر مستوى معينا من المناعة ضد هذه المتغيرات وأنه سيكون هناك لقاح جديد متاح في شهر سبتمبر تقريبا استنادا إلى JN.1 أو أحد المتغيرات الفرعية ـFLiRT وسيوفر حماية أفضل .

كما قال لورانس يونغ أستاذ علم الفيروسات والأورام الجزيئية في جامعة وارويك بالمملكة المتحدة أنه على الرغم من أن اللقاحات المتاحة حاليا قد لا تكون متطابقة تماما إلا أنها لا تزال من المحتمل أن توفر مستوى معينا من الحماية وأكد أن الفهم الحالي لخطورة المتغيرات الفرعية قد يتغير مع مرور الوقت وبذلك يبدو أننا سنرى نمطا مشابها لما حدث من قبل بعالم الأوبئة واتوقع زيادة في الإصابات بكوفيد-19 ودخول المستشفيات بسبب FLiRT لكنها لن تقترب من المستوى المرتفع الذي كانت عليه عام 2023.

وان معظم البالغين المصابين بالسلالات الجديدة يعانون أعراض تشبه الإنفلونزا ويتغلبون عليها في غضون يومين .

ربما يكون مصدر القلق الأكبر هو احتمال استمرار الإصابة بكوفيد لفترة طويلة خاصة بعد الإصابة المتكررة ولهذا يجب التأكد من الاطلاع الدائم للجرعات المعززة ضد كوفيد-19 والبدء في ارتداء قناع الوجه ووسائل الحماية لكبار السن والأطفال أثناء تواجدهم في وسائل النقل العام والتجمعات.