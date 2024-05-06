المراكز التكنولوجية بمطروح تستقبل طلبات التصالح.. غدا

أعلن محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، مواصلة استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة ابتداء من غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري.

محافظ مطروح: قانون التصالح يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات

وأكد محافظ مطروح على أهمية قانون التصالح الذي يسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

محافظ مطروح يوجه بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم

ووجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز التكنولوجية بمراكز المدن؛ بتيسير الإجراءات على المواطنين وتقديم الدعم الكامل لهم والرد على كافة الاستفسارات الخاصه بإجراءات التصالح وخاصة الجاهزيه لاستقبال المواطنين للتقديم، مع استيفاء شهادة بيانات التصالح، وأيضا بحث الحالات التي سبق وأن قدمت في ظل قانون التصالح رقم 17، والتوجيه بسرعه الانتهاء من تحويلها إلى اللجان لبحثها خاصة المستوفيه منها، بالإضافة إلى التوجيه للمتغيرات المكانيه بسرعة التعامل مع الشهادات المقدمه وتدقيقها خلال المده الزمنيه المقررة.

وكذا التوجيه للجنة المركزية على مستوى المحافظه؛ بالمتابعة اليومية وتذليل أية عقبات، مع إرشاد وإعلام المواطنين بالمستندات وكافة الأوراق والإجراءات المطلوبة بما يحقق مزيد من معدلات الأداء لخدمه المواطنين في أعمال التصالح.