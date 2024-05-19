إعلام إسرائيلي: اغتيال عزمي أبو دقة أحد عناصر حماس في عملية عسكرية بقطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن اغتيـال عزمي أبو دقة أحد عناصر حمـاس في عملية عسكرية بقطاع غزة.

وكان القيادي بحركة حماس في لبنان شرحبيل السيد أبو عمر، قد اغتيل أيضا الجمعة الماضية، وذلك جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على السيارة التي تقله.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عملية اغتيال الاحتلال له، على الطريق بين راشيا والمصنع قرب الحدود السورية اللبنانية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.