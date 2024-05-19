تشوه في الوجه.. تفاصيل تعذيب مسن داخل دار رعاية بالسلام

في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان، خلت الإنسانية والرحمة من القلوب، عندما تعرض مسن للضرب المبرح واستغلال وضعه الصحي من قبل دار رعاية خاصة للمسنين بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، فبدلا من توفير الأمن والأمان لهم مقابل ماتدفعه أسرهم من مبالغ مالية كل شهر، دفعهم الشيطان بقلوب قاسيه وفقدان كل معاني الرحمة لضرب وتعذيب لأحد النزلاء المسنين لديهم.

تعذيب مسن في دار رعاية

بداية الواقعة، بقيام أسرة صابر.ح ح بوضعه داخل إحدى دور رعاية المسنين حفاظاً علي حياته وخوفا عليه ، خاصة أن أشقائه لم يستطيعوا رعايته، والتفرغ له لحالته الصحية، ودفعوا للدار 10 آلاف جنيه مقابل إقامته بها، ولبقائه في أحسن وضع.

لكن أهل الرجل فوجئوا أن دار الرعاية غير مؤهلة لرعايته وكل همهم هو جمع المال فقط وفقط ما ذكره أهل الضحية، وأصبح الحفاظ علي حياة من يقيم بها أحلام ظاهرية فقط.

وكشف التقرير الطبي للمسن، أن المجني عليه تم تشويه وجهه، وحدوث تورم في العين والخد مع جود سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، ويحتاج للعلاج فترة 21 يوما.

كان قسم السلام تلقي بلاغا من أسرة الضحية عن دار الرعاية بالاعتداء بالضرب علي المجني عليه صابر.ح.ج وتم عرضه علي الطب الشرعي لاجراء الكشف عليه لمعرفة وضعه الصحي وماتعرض له بالفترة الأخيرة وحمل المحضر رقم 9306/2024 السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.