قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الخامس من مايو 2024، إن كلية الآثار واللغات اختتمت فعاليات دورة تدريبية لطلابها بعنوان: "الآثار البحرية وأساسيات العمل الأثرى تحت الماء"، بالتعاون مع الإدارة العامة للآثار الغارقة، والإدارة العامة للوعي الأثري، ووحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، وقطاع المتاحف متمثلًا في متحف الإسكندرية القومى، في الفترة من 30 أبريل حتى 4 مايو 2024.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن الهدف الرئيس من الدورة التدريبية زيادة الوعي الأثري لدى الطلاب من خلال أساتذة متخصصون من إدارة الوعي الأثري بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، مؤكدًا حرص الجامعة على إضافة خبرات ومهارات جديدة طلابها.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الدورة التدريبية هدفت أيضا إلى الحفاظ على التراث البحري، ونشر الوعي بأهمية الآثار البحرية والغارقة وتعزيز الجهود للحفاظ عليها من التلف، واكتساب مهارات جديدة في مجال الآثار البحرية، وتنمية السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على المواقع الأثرية البحرية وجذب المزيد من الزوار، والتعريف بأساليب التنقيب والحفر في المواقع الأثرية البحرية، وخلق فرص الاستثمار في مجال السياحة البحرية الأثرية، وتبادل الخبرات بين المختصين من مختلف الدول، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالحفاظ على الآثار البحرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال السياحة البحرية الأثرية.

من جانبه توجه الدكتور محمد جابر مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات بخالص الشكر لجميع القائمين على الدورة التدريبية والمشاركين بها، موضحًا أن الدورة تضمنت عددًا من المحاضرات منها: "التعريف بالآثار البحرية وتاريخ التراث الثقافي المغمور بالمياه"، و"تقنيات المسح الأثري والأجهزة المستخدمة"، و"طرق المسح المرئي واستكشاف المواقع الأثرية المغمورة بالمياه"، و"أعمال التنقيب والتوثيق الأثرى تحت الماء"، و"مواقع الآثار الغارقة في مصر"، و"مخاطر العمل الأثرى تحت الماء"، كما تم عرض فيديوهات توضيحية لمهارات الغوص، وكذلك تدريبًا عمليًا على استخدام معدات الغوص، وتدريبًا ميدانيًا على أساسيات العمل الأثرى تحت الماء، وفي نهاية البرنامج التدريبي تم تسليم شهادات للمتدربين.

آثار ولغات مطروح تختتم الدورة التدريبية بمتحف الإسكندرية القومي

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