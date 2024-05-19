بنك أبوظبي التجاري مصر يفتتح فرعه الرئيسي بالقاهرة الجديدة

احتفل بنك أبوظبي التجاري مصر بافتتاح مقره الرئيسي الجديد الكائن بالقاهرة الجديدة، وذلك في حضور قيادات البنك وعلى رأسهم السيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي التجاري وكذلك السادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك في مصر .

المقر يضم مركزاً للابتكار الرقمي ضمن خطة البنك لدفع التحول الرقمي

ويأتي افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك كخطوة استراتيجية هامة على خطة نمو البنك وتأكيداً على ثقته في نمو الاقتصاد المصري ورغبته في القيام بترسيخ تواجده في مصر والقيام بدور فعال نحو هذا النمو بالاستمرار في خدمة كلاً من الأفراد والشركات والمساهمة في المشروعات المجتمعية في آن واحد. ومن بين خطة البنك لدفع التحول الرقمي، يلعب مركز الابتكار الرقمي دوراً في تعزيز التفكير الإبداعي المتقدم بشكل يتماشى مع رؤية بنك أبوظبي التجاري من خلال بناء نظام يتبنى ثقافة الابتكار وتشجيع الموظفين للتطوير المستمر بشكل يجذب أفضل شركات التكنولوجيا المالية ويضمن أن يظل البنك رائداَ في ابتكار الخدمات المصرفية وتحقيق رضاء العملاء.

المقر تم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية للمباني صديقة البيئة

وتم تنفيذ المقر الرئيسي الجديد طبقاً للمواصفات العالمية للمباني صديقة البيئة حيث تم مراعاة جميع المتطلبات الخاصة لترشيد استهلاك الموارد من مياه وطاقة وإدارة الموارد بشكل فعال عن طريق تزويد المبنى بنظام تشغيل بكفاءة BMS – Building Management System . وحرصت ادارة البنك على التعامل مع الموردين المحليين بنسبة 90% لتوفير احتياجات المبنى. وتم توفير لأول مرة ماكينات الشحن الكهربائي لسيارات العاملين بالبنك بالإضافة الى نظام خاص لتنقية ومعالجة الهواء داخل المبنى ، فضلاً عن نظام لإدارة المخلفات بشكل مسئول تجاه البيئة عن طريق التعاون مع شركات محلية متخصصة للتخلص من النفايات بشكل آمن على البيئة وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وبهذه المناسبة، علق إيهاب السويركي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري مصر :"نحن فخورون بافتتاح المقر الرئيسي كخطوة داعمة لخطة البنك بالاتساق مع استراتيجية المجموعة الأم بالإمارات ترسيخاً لمكانة البنك وتهيئته للاستمرار في التوسع في السوق المصري منذ انطلاق العلامة التجارية في نهاية 2020. كما أن هذا الافتتاح يؤكد التزام البنك نحو تحقيق الاستدامة والابتكار والرقمنة حيث ان المقر الجديد قد تم تنفيذه طبقاً لمعايير المباني الصديقة للبيئة ، كما حرصنا على أن يضم المقر مركزاً للابتكار الرقمي الذي سيكون أداة محورية لتطوير وإطلاق خدمات تتماشي مع توجه البنك لتحقيق راحة العملاء. ومن ناحية أخرى، كان هدفنا هو توفير بيئة عمل أفضل للموظفين تضمن لهم سبل تحقيق نتائج أفضل."

وتم تجهيز المبنى طبقاً للمعايير الدولية للمباني الإدارية لتحقيق المساحة الصحية المناسبة لكل موظف وتوفير العديد من الخدمات للعاملين ومنها كافيتريا وقاعة محاضرات ومركز للتدريب ومركز للاجتماعات ، و غرف اجتماعات متعددة في جميع الأدوار ومسطحات خضراء ويضم فرع مجهز على أعلى مستوي ومركز لماكينات الصراف الآلي ATMs Hub وجراج على مستويين للسيارات ومحطة شحن للسيارات الكهربائية .