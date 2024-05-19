الشهادة الإعدادية 2024| تعليم المنوفية: نتائج عينة اللغة العربية طبيعية

صرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة موجه عام اللغة العربية وفريق من الموجهين، وقاموا تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابة اللغة العربية دور مايو 2024م، بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وأن العينة نتائجها طبيعية، ولم تظهر أية مؤشرات سلبية، ونتائج العينة تدل على أن مستوى الامتحان يراعى جميع المستويات والفروق الفردية، وأن العينة لم تظهر أية نتائج تدل على غش جماعي او نتائج غير طبيعية.

الفولى يستبعد رئيس لجنة امتحانية لتواجده خارج اللجنة

فيما أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالمنوفية الامتحان في مادتي ( اللغة الإنجليزية )، هذا وقد تفقد الفولي لجان مدرسة المساعي الجديدة للبنات، والمنعقدة بمدرسة السلام الإبتدائية، واطمأن على انتظام سير الامتحانات مؤكداً على منع دخول أجهزة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية نهائياًسواء طالب أو ملاحظ ، مؤكداً على أهمية وقف أى أعمال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستبعد الفولي رئيس اللجنة (م.م.ج) لتواجده خارج اللجنة عند حضور وكيل الوزارة للمتابعة .

محافظ المنوفية يقرر استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول والموجه بإحدى لجان إدارة قويسنا التعليمية

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر أمس السبت، استبعاد رئيس لجنة بإدارة قويسنا التعليمية والمراقب الأول والموجه المتابع بذات اللجنة بعد واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية بامتحان الشهادة الإعدادية، كما قرر المحافظ حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع توقيع الجزاء عليهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم .

وأكد أبو ليمون أنه لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات ، وانه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال أو التقصير أو الإضرار عمدا بمستقبل أبنائنا الطلاب ، تأكيدا علي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص .

وأشار محافظ المنوفية أنه فور رصد تداول امتحان اللغة العربية كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من كافة المختصين بالمديرية للتحقق من الواقعة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة المشار إليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ علي حقوق الطلاب .