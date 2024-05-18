الشهادة الإعدادية 2024.. عقوبات صارمة للمتسببين في تسريب امتحان اللغة العربية بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استبعاد رئيس لجنة، والمراقب الأول، والموجه من إحدى لجان إدارة قويسنا التعليمية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في واقعة تداول أسئلة مادة اللغة العربية في امتحان الشهادة الإعدادية 2024.

ثبت تورطهم في واقعة تسريب أسئلة مادة اللغة العربية| استبعاد رئيس لجنة ومراقب الأول، وموجه بلجان إدارة قويسنا التعليمية

كما قرر محافظ المنوفية، حرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع غرامة مالية عليهم بخصم خمسة عشر يومًا من راتبهم.

وأكد محافظ المنوفية، على موقفه الصارم حيال أي محاولة للتلاعب في سير العملية التعليمية أو الامتحانات، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يهمل أو يقصر أو يُضّر بمستقبل الطلاب.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه فور رصده واقعة تداول أسئلة اللغة العربية الخاصة بامتحان الشهادة الإعدادية 2024، كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة فورية من المختصين للتحقيق في الأمر، وإعداد تقرير مفصل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الطلاب.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي على مستوى محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت الاؤبعاء 15مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024:



السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.