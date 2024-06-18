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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم مزرعة دواجن في الواحات البحرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق  بمزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

حريق مزرعة دواجن في الواحات البحرية 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بينما نفق 4 آلاف كتكوت.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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