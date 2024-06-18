حريق يلتهم مزرعة دواجن في الواحات البحرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية دون وقوع إصابات.

حريق مزرعة دواجن في الواحات البحرية

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بينما نفق 4 آلاف كتكوت.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.