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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير علاقات دولية: الناتو وروسيا يعودان لتبادل الاتهامات والتهديدات بلغة السلاح النووي

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية
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قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن كل من الناتو وروسيا يعودان لتبادل الاتهامات بلغة السلاح النووي، موضحًا أن استخدام وتطوير السلاح النووي ساهم في ردع النووي في الحروب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحرب النووية بين الأطراف تعني الفناء للبشرية والكرة الأرضية، وبالتالي توازن الرعب النووي تسبب في تجنب الصدام.

وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية والحرب الباردة الجديدة لم يعد هناك قواعد للعبة، بسبب تشبث أمريكا بالقطب الأوحد في العالم ويرفض ظهور روسيا والصين في الخريطة العالمية.

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