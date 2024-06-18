المركز المصري للفكر والدراسات: إسرائيل أخفقت في تحقيق كل أهدافها

أكد محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي أهداف في حربها على رفح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قد أخفقت في تحقيق كل أهدافها المرسومة سواء من حيث القضاء على حركة حماس سواء سياسيًا أو عسكريًا، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للانتقال للمرحلة الثالثة من العدوان علي غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تصور كل مرحلة من مراحل الهجوم على أنها مرحلة حاسمة في تحقيق أهدافها بداية من خان يونس وصولًا لمنطقة رفح.