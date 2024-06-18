مطران مطاي يهنئ رئيس مدينة سمالوط بعيد الأضحى

استقبل الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط اليوم الثلاثاء الأنبا جورجيوس أسقف مطاي.وذلك لتقديم التهنئة بعيد الاضحى المبارك.

رحب رئيس المركز بالأنبا جورجيوس والوفد المرافق له، مؤكداً على أن روح المحبة والأخوة، وعمق العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين تعزز من وحدة النسيج الوطني وتدعم الاستقرار والبناء تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ومن جانبهم، أعرب المهنئون خلال اللقاء عن تمنياتهم لرئيس المركز وكل أبناء المركز بعيد أضحى مبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم المحبة والود بين جميع أبناء وطننا الحبيب مصر من أجل هدف أسمى يسعى فيه جميع المصريين نحو التنمية والرخاء.

ووجه رئيس مركز سمالوط الشكر للمهنئيين على تشريفهم، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة و التآخى، مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

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