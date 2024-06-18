"يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين".. مهام اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، لاتخاذ العديد من الإجراءات تجاه البرنامج الذي سيعرضه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمكلف بتشكيل الحكومة على المجلس.

وتلزم المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج.. كما حددت المادة مدة عمل تلك اللجنة، لإعداد تقريرها، خلال عشرة أيام، وكذلك حددت موعد عرض ذلك التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية.

ويناقش مجلس النواب، بيان رئيس مجلس الوزراء، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتشير المادة، إلى أنه إذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.