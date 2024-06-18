زراعة 609 آلاف شجرة بالطرق العامة والرئيسية بالشرقية خلال الأيام الماضية

شهدت محافظة الشرقية خلال الأيام الماضية زراعة العديد من الأشجار في الطرق العامة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بزراعة 609 آلاف شجرة مثمرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وتنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة متنوعة على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك بمداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها.

أشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة، والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.

ومن جانبها أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة التنسيق الزراعي ان الأشجار التي تمت زراعتها بالمرحلتين الأولي والثانية من المبادرة بمختلف المراكز والمدن والأحياء تنوعت ما بين (برتقال – جوافة – زيتون – ليمون – رمان – يوسفي - أكاسيا جلوكا – كونو كاربس – كازورينا – نبق (سدر) – فرش زجاج – تين - كافور) وتأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي شهدتها تلك المدن مشيرة الي انه تم التنبيه على كل الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة للأشجار التي تمت زراعتها ورعايتها والحفاظ عليها لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.