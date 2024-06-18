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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقررة فرع القومي للمرأة تهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى

مقررة فرع القومي
مقررة فرع القومي للمرأة تهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى
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قدمت الدكتورة نجاح التلاوي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا التهنئة للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمناسبه عيد الأضحى المبارك اليوم الثلاثاء نيابة عن فرع المجلس القومي للمراة بالمنيا والمقررين المناوبين والسادة الأعضاء والإداريين.
حيث استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لفيفا من القيادات الأمنية والتنفيذية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة.
وقد وجه المحافظ الشكر للمهنئين على تشريفهم، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر المحبة و التآخي، مطالبًا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، كما وجه الشكر للقيادات الأمنية والتنفيذية على جهودهم الملموسة فى استعداداتهم للعيد، لافتاً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء المنيا للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عيد الاضحى المبارك تقديم التهنئة نائب المحافظ محافظ المنيا