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الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كان بياخد سيلفي.. غرق طالب في ترعة المريوطية بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طالب لقي مصرعه غرقا في ترعة المريوطية أثناء التقاطه صورة "سيلفي".

سيلفي ينتهي بجثة طالب في ترعة المريوطية 

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب بترعة المريوطية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق طالب عقب اختلال توازنه أثناء التقاطه صورة "سيلفي"، جرى انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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