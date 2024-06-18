وزير الخارجية الأمريكي يطالب الصين بوقف دعمها العسكري لروسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن دعم الصين القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا، وإنه «يجب أن يتوقف»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (الناتو)»، ينس ستولتنبرغ، أن الصين تقدم دعمًا حاسمًا يمكّن «روسيا من الحفاظ على استمرارية تلك القاعدة الصناعية الدفاعية، والإبقاء على آلة الحرب مستمرة، ومواصلة الحرب. لذا يجب أن يتوقف ذلك».

وتقدم الصين نفسها طرفاً محايداً في حرب أوكرانيا، وتقول إنها لا ترسل مساعدات فتاكة إلى أي من الجانبين، على عكس الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي قدمت دعماً عسكرياً رئيسياً لمساعدة كييف في صدّ الهجوم الروسي.

لكن الشراكة الإستراتيجية بين الصين وروسيا تعززت منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، وقد شكلت بكين شريان حياة للاقتصاد الروسي المعزول.