نجوم الفن والمشاهير يخصصون إيراد حفلاتهم وأعمالهم لصالح الشعب الفلسطيني

تضامن عدد من نجوم الفن والمشاهير في جميع أنحاء العالم، لدعم الشعب الفلسطيني جراء الاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها على ايدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وقد أعلن هؤلاء المشاهير تبرعهم بكامل إيراد حفلاتهم وأعمالهم ومقتنياتهم لصالح ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة عقب طوفان الأقصى.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء النجوم الذين تبرعوا بإيراد حفلاتهم وأعمالهم ومقتنياتهم لصالح أشقائنا في غزة.

يحيى الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا، الأربعاء المقبل، الموافق 26 يونيو الجاري، على مسرح قرطاج بتونس، وذلك على هامش افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس، وقد خصصت إدارة المهرجان إيرادات الحفل لصالح الشعب الفلسطيني.

في حين تبرعت عارضتا الأزياء الأمريكيتان من أصول فلسطينية، بيلا وجيجي حديد، بمبلغ مليون دولار، لصالح منظمات توفر المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، من منطلق الإنسانية ودعم الفلسطينيين الذين يقدمون ضروب التضحية والفداء، ومن المقرر توزيع الأموال بين 4 منظمات، وهي: "شفاء فلسطين"، و"صندوق إغاثة أطفال فلسطين"، و"المطبخ المركزي العالمي"، و"وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين".

كما أعلن الفنان محمد حماقي، مؤخرا التبرع بأرباح جميع حفلاته القادمة، لصالح جمعية الهلال الأحمر المصري، دعما لأشقائنا في غزة.

ونشر الفنان محمد حماقي على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للعلم الفلسطيني، معلقا عليها: "طول عمر الفن له قوة، بتظهر في المواقف الصعبة، دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري، المجهود الحربي".

وتابع: "وبما أن السلاح اللي في أيدي فني، فقررت إني هستخدمه من النهارده ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر المصري".

وتلبية لدعوة من مسرح عشتار في فلسطين، خصصت الفنانة يسرا اللوزي إيراد عرض "مونولوجات غزة" بالكامل لصالح الشعب الفلسطيني، والذي قدم على خشبة سينما راديو في ديسمبر الماضي، وبمشاركة الفنانين: يسرا اللوزي، سيد رجب، سلوى محمد علي، أحمد مالك.

ونشرت الفنانة يسرا اللوزي بوستر للعرض مؤخرا على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه: "تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستجابة للدعوة العالمية من مسرح عشتار في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض مونولوجات غز ة في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر".

بينما دعم كبار نجوم السينما العالمية من بينهم: تيلدا سوينتون، وآني لينوكس، وخواكين فينيكس، وسبايك لي، وغييرمو ديل تورو، أشقائنا في غزة، وذلك من خلال مزاد المشاهير، الذي نظمته مجموعة "سينما من أجل غزة"، حيث تبرع المشاهير بمقتنيات شخصية تتضمن ملصقات الأفلام الموقعة إلى محادثات بالفيديو عبر برنامج زووم، كما قدمت المغنية آني لينوكس، كلمات أغنيتها "أحلام رائعة" - "Sweet Dreams" المكتوبة بخط اليد لأغنيتها، لبيعها لمن يدفع أكثر، وقد نجح مزاد المشاهير في جمع نحو 316 ألفا و778 دولارا لصالح جمعية "المعونة الطبية للفلسطينيين" (MPA).