محافظ المنوفية استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء أيام العطلات الرسمية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء على مدار اليوم الجمعة والعطلات الرسمية بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ، فضلاً عن تنظيم العمل على فترتين للتيسير على المواطنين وتخفيفاً من التكدس والازدحام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات ، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة .

ووجه محافظ المنوفية، بضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بمايحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يجرى قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة ، كما سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح ، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

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