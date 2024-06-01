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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يتابع حملات التفتيش على المخابز البلدية

مع أول أيام تطبيق سعر الخبز المدعم

حملات التفتيش والمراقبة
حملات التفتيش والمراقبة على المخابز
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تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الحملات التفتيشية والرقابية لرؤساء الوحدات المحلية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وعلى مدار الساعة وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز فى أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جراماً من 5 قروش إلى 20 قرشاً .

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم، مشيراً إلى أن المخابز في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين. وأوضح أن جميع المخابز تلتزم بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، مع الاستمرار في المتابعة الدورية لضمان تقديم خبز عالي الجودة، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً لتذليل أي عقبات تواجه أصحاب المخابز أو المواطنين، وتكثيف الرقابة لضمان سير العمل بشكل سلس ومنتظم.
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وكيل وزارة التموين بالمنيا رفع سعر رغيف الخبز منظومة الخبز وزارة التموين