«الشراكات في المجالات الإنسانية» في «عين شمس» ضمن فعاليات المؤتمر العلمي للجامعة

شهدت جامعة عين شمس اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، جلسة الشراكات في مجالات العلوم الإنسانية بحضور كلا من حنان متولي عميدة كلية الآداب، هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، صفاء شحاته القائم بعمل عميد كلية التربية، أدار الجلسة محمد خطاب رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

أشارت غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهمية العلوم الإنسانية لبناء الإنسان، ودفع عجلة التنمية للأمام من خلال العلوم الإنسانية كى نبنى إنسان قادرا على الإنجاز والتقدم والسعى وتحقيق النجاح فى شتى القطاعات، وتمنت سيادتها ان تتوصل الجلسة لتوصيات مثمرة يتم تضمينها فى خطة الجامعة لتطوير قطاع العلوم الإنسانية.

وأشارت حنان كامل عميدة كلية الآداب للشراكات والتعاون بين كلية الآداب جامعة عين شمس والعديد من الجامعات والكليات العريقة ومنها: الشراكة مع جامعة خورفكان التي تأسست عام ٢٠٢٢ بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتضم كلية إدارة الاعمال، كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات كعلم التاريخ، الإجتماع، الإرشاد السياحي، وكلية علوم البحار والأحياء المائية.

بالإضافة إلى الشراكة مع مركز آل زيان للتخاطب التى بدأت عام ٢٠٢١ بهدف تنمية مهارة الطلاب ذوي القدرات من خلال التدريب والتطوير لقدراتهم المختلفة عن طريق الدورات وورش العمل.

كما أشارت حنان كامل عميدة كلية الآداب للشراكات والتعاون بين كلية الآداب وكلية البريمى الجامعية والتى تعد من اوائل الكليات الجامعية الخاصة بسلطنة عمان وترتكز علي عدة محاور أكاديمية رئيسية هى: الطلاب، البحث العلمي، خدمه المجتمع، وتضم كليات التجارة، الهندسة، العلوم الصحية، الحقوق.

وأشارت هبة شاهين عميدة كلية الإعلام لأهمية تعدد الشراكات بين مختلف المؤسسات الأكاديمية لتعزيز التبادل المعرفي والبحثى مؤكدة أن جامعة عين شمس لا تبحث فقط عن الشراكات الوطنية الإقليمية والدولية ولكنها تبحث عن الشريك المتميز. وأوضحت أن التعاون المشترك بين كلية الإعلام وكلية البريمي الجامعية يتعلق بالارتباط الأكاديمي حول برنامج الإعلان، ارتباطا باحتياجات سوق العمل.