ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( MAVI VATAN) و التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31250 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47091 طن تشمل : 7338 طن رمل و 462 طن علف بنجر و 6666 طن يوريا و 12802 طن كلينكر و 2220 طن بودرة جبس و 17603 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41777 طن تشمل : 6500 طن قمح و 13600 طن ذرة و 7851 طن حديد و 1174 طن خشب زان و 11342 طن خردة و 500 طن سكر و 810 طن ابلاكاش .

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 1405 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 14704 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 182446 طنًا .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2343 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4398 حركة .

استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتى تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.



وخلال تلك الزيارة التي استغرقت عدة ايام قام وفد المعهد الاقليمي للأمن البحري بتنفيذ اجراءات اصدار تقارير التقييم الأمني والذي يتضمن كافة الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية.