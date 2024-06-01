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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بقرية أبومناع غرب دشنا بقنا

تنظيم قافلة شاملة
تنظيم قافلة شاملة بدشنا
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نظمت جامعة جنوب الوادي قافلة طبية شاملة بقرية ابومناع غرب  دشنا  بقنا وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة بان القافلة الطبية البشرية قامت بمناظرة عدد 625 حالة من أبناء القرية في تخصصات الباطنة والرمد والعظام وانف واذن وحنجرة واطفال كما قامت القافلة بصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي.
كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع  منشورات صندوق مكافحة الإدمان  بقنا.
وأضاف الدكتور محمد سعيد  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا عن أهمية الفحص المبكر للثدى والتغذية السلبية للسيدات والكبار والأطفال  وأهمية نشر الوعى الصحى فى المجتمع وكيفية تقديم المساعدة الصحية للأفراد كما تحدثوا ايضا عن  مرض حمى الضنك أسبابه ومضاعفاته.

الادارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للجامعات العلاج المجاني الفحص المبكر المساعدة الصحية رئيس جامعة جنوب الوادى مستشفى الجامعي