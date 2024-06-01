«قافلة الزقازيق» الشاملة توقع الكشف على 670 حالة

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم أعمالها بالكشف علي 670 حالة من أهالي قريه المؤانسه مركز كفر صقر بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وكانت القافلة الطبية قد انطلقت تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظه الشرقية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

حيث رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور احمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ،والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي 670 حالة ، في العديد من التخصصات الطبية وهي (باطنة - متوطنة - عظام -روماتيزم - صدر - قلب - أطفال - رمد ) ، كما تم تحويل 23 حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالاضافه إلى مشاركة قسم طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن طرق الفحص الذاتي للكشف عن أورام الثدي .

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قامت كلية الصيدلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات وذلك تحت رعاية الدكتورة امل الجندي عميد الكليه والدكتورة نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة للكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

كما قامت مديرية الطب البيطري بالكشف علي الحيوانات وصرف العلاج الخاص بالمجان وكذلك تجريع ورش الحيوانات .