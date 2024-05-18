تحرير 136 محضرا تموينيا وضبط 3 شكائر دقيق بلدي مدعم بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى قيام لجنة تفتيشية مفاجئة برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة على المخابز السياحية والإفرنجية وثلاجات اللحوم والأسماك والهايبرات بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، أسفرت عن تحرير 56 محضر تنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار ، مخالفة الاشتراطات الصحية ، مزاولة الأنشطة بدون تراخيص ، كما تم إعدام 50 كجم لحوم لتغير خواصها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وكذا سحب عينات من بعض السلع المعروضة للتحقق من جودتها وصلاحيتها من خلال مديرية الصحة .

وفي ذات السياق ، وإستمراراً لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بنطاق المحافظة ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم اليوم السبت ، تحرير 136 محضر تموينى تنوع بين 80 محضر مخالفات مخابز و 56 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مضيفاً إلي أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز أشمون ضد المسئول عن مخبز بلدي بكفر الطراينة لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين ، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .

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