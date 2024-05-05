وكيل “تعليم مطروح” يهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

تقدم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، بأجمل التهاني القلبية والأماني الطيبة للاخوة الأقباط العاملين بتعليم مطروح بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد .

وقدم وكيل الوزارة أرق التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يد واحدة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

واختتم شحاته تهانيه للأخوة الأقباط، مؤكدا أن الشعب المصري دائما يضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية ضد الإرهاب وأعداء الوطن، مضيفاً أن مصر تقول للعالم كله اليوم في عيد القيامة المجيد نحن شعب متماسك تربطه أواصر الدم والمحبة وعشق الوطن.