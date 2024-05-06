فقرات فنية ترفيهية ومسابقات رياضة احتفالا بعيد الربيع بمطروح| صور

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، احتفالية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والتى تضمنت عدد من الفعاليات الفنية بشاطئ روميل.

مدير سياحة مطروح: الاحتفال بعيد الربيع شمل فقرات فنية ترفيهية ورياضية

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن الفعاليات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والأطفال احتفالاً بأعياد الربيع مع الاستمتاع بالطقس المعتدل وبين مياه البحر الفيروزية والرمال الناعمة، مع إضفاء البهجة على موطني وزوار المحافظة، من خلال الاحتفالية التى تضمنت ألعاب شد الحبل والبلياتشو والتنورة والكرة الطائرة والكراسي الموسيقية وغيرها من المسابقات الترفيهية وعروض فنون ومسابقات رياضيه مع تقديم هدايا قيمه للمشاركين.

واستقبلت الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة روادها على مدار اليوم والمساء مع تنظيم عدد من الفعاليات.

محافظ مطروح يوجه باستمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية خلال الاحتفالات بعيد الربيع

من جانبه شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع مع الإقبال السياحى على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى بلاغات أوشكاوى على الخط الساخن ( ١١٤ أو تليفون ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.



كما شدد محافظ مطروح على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتشديد الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الاسعاف لأى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.