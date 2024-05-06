محافظ مطروح يشدد على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق ومنع أى تجاوزات مع الاطمئنان على كميات الوارد من القمح بصومعة الشمامة بالحمام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

وأوضحت مدير عام مديرية التموين بمطروح أن الوارد بصومعة تخزين القمح بالشمامة وصل إلى ٣،٣ آلاف طن، مع استمرار متابعة الوارد والتيسير على المزارعين مع الالتزام بضوابط التوريد وجودة المنتج وفقا للمواصفات الفنية من خلال الجهات المعنية من مديرية التموين وهيئة الرقابة على الغذاء ومديرية الزراعة والمراقبة بقري بنجر الحمام والموازين.

من ناحية أخرى أكدت مديرة التموين على المتابعه المستمرة للأسواق وتكثيف الحملات بمشاركة مباحث التموين والطب البيطرى والصحة؛ للوقوف على سلامة المعروض من السلع ومراقبة الإعلان عن الأسعار حيث تم تخفيض عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة، كما يتم المتابعة المستمرة والرقابة على المخابز البلدية والدوارة والالتزام بتسعيرة الخبز السياحي.