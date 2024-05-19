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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وزاد رأس المال السوقي بنحو 86.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 1.839 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30"  بنسبة 4.49%، ليغلق عند مستوى 27,315.83نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.72%، ليغلق عند مستوى 5,714.19 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 4.59%، ليغلق عند مستوى 8,535.19 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 5.13% ليغلق عند 33,528.82 نقطة وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 4.44%، ليغلق عند مستوى 11,758.61 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 4.5%، ليغلق عند مستوى 5,323.11 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 539.3 مليون جنيه، 421.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 960.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 6 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 999.1 مليون سهم، من خلال 142.4 ألف صفقة منفذ.

ختام التعاملات البورصة