الشهادة الإعدادية 2024| محافظ الدقهلية يتفقد لجان الامتحانات بمدارس المنصورة

تفقد محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسي الثاني 2024 بعدد من مدارس المنصورة وذلك بعد تغيبه اسبوع عن العمل ممارسة مهام عمله القائم بها لوجوده خارج البلاد.

محافظ الدقهلية يعود بتفقد لجان الشهادة الإعدادية:

تفقد المحافظ سير الامتحانات بمدرسة الشهيد المقدم أحمد حسين الرسميه للغات وتضم عدد 18 لجنة، مدرسة الملك الصالح الاعداديه بنين وتضم عدد 20 لجنة منهم لجنة دمج لذوي الهمم، ورافق محافظ الدقهلية فى جولته ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية .

المحافظ: الدقهلية اولي المحافظات فى تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الشهادة الإعدادية:



وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة من أولى المحافظات في تطبيق نظام البوكيلت في امتحانات الشهاده الاعداديه لمنع تسريب الامتحانات وتوفيرا للوقت والجهد وهو ما يصب في مصلحة الطلاب.

وأوضح محافظ الدقهلية، بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات للفصل الدراسي الاول 2024 هم 110 الف طالب وطالبة تقريباً يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 617 لجنة علي مستوي المحافظة .



محافظ الدقهلية ينفي رصد حالات عش او تسريب لإمتحانات الشهادة الإعدادية:

ولفت محافظ الدقهلية الى عدم رصد أي حالات تسريب الامتحانات بالدقهلية منذ انطلاقها وهناك متابعة دقيقة للجان لمنع حالات الغش من قبل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم والمراقبين العموم ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي حالات غش من قبل مديرية التربية والتعليم .



وثمن محافظ الدقهلية، دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي علي دعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية، مشيداً بدور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في التنظيم والاستعداد الجيد .

وكيل تعليم الدقهلية: امتحانات الشهادة الإعدادية من الكتاب المدرسي وفي متناول الجميع:

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام تم وضعها من داخل الكتاب المدرسي لتكون في متناول جميع الطلاب وتم توزيع البوكليت علي الطلاب مباشرة من داخل ظروف مغلقة.



وتنقسم امتحانات الشهادة الإعدادية الي اعدادي عام وتضم 108 الف و 332 طالب وطالبة بعدد 596 لجنة ، وإعدادي مهني وتضم 1,600 طالب وطالبة بعدد 15 لجنة ، بالإضافة إلي لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 62 طالب وطالبة بعدد 5 لجان ، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 4 طلاب .

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