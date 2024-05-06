محافظ مطروح يلتقي شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج "أهل مصر"

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات النسخة السادسة والأخيرة هذا العام لبرنامج شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر)، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد غباشى الخبير الاستراتيجى، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، وأحمد سامى السهم منسق عام برنامج أهل مصر بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والعمدةعبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات وزارة الشباب والرياضة

وأبناء المحافظات الحدودية المشاركين والمنظمين والمشرفين فى فعاليات برنامج أهل مصر.

كما حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على التواصل مع الحاضرين في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس خلال الفعاليات، موجها تحياته للواء خالد شعيب محافظ مطروح، وللشباب المشاركين وتقدير اهتمامه ودعمه لمنظومة الشباب بالمحافظة مع استضافتها للعديد من الفعاليات الشبابية الكبري ومنها برنامج أهل مصر.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تحياته وجميع أهالي مطروح، للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وشكر دعمه الدائم لمنطومة الشباب والرياضة بالمحافظة، مرحبا بفعاليات برنامج أهل مصر على أرض مطروح، إيماناً وتعزيزاً لدور شبابنا في المحافظات الحدودية صمام الأمان لحدود مصرنا الغالية، مع الترحيب بجميع الوفود المشاركة من أبناء محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد بين أشقائهم أبناء مطروح.

محافظ مطروح: برنامج أهل مصر يأتى فرصة للإلتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة

وأكد محافظ مطروح أن برنامج أهل مصر يأتى فرصة للإلتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح التميز والابتكار، تطبيقاً لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية، وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري، مؤكدا أن الشباب جزء كبير من المستهدف من هذا البناء وما يرتبط به من رؤية واضحة للتنمية المجتمعية والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصرى والرهان عليه وعلى وعيه الوطنى خاصة شباب المحافظات الحدودية، وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة في السهر على حماية الحدود، والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن، وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات.

كما وجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية على دعمه واهتمامه المستمر بالمحافظات الحدودية عامة، ومحافظة مطروح خاصة.

وشهدت الفعاليات فقرات فنية لفرق المحافظات المشاركه، كذلك عرض فيديو عن استقبال شباب فعاليات النسخة السادسة بمطروح ، كذلك فيديو عن معالم محافظة مطروح.

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قيادات وزارة الشباب والرياضة بالوزارة ومطروح المنظمين والمشاركين بالفعاليات.

محافظ مطروح يلتقى شباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج "أهل مصر"

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