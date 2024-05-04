قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، التهنئة لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية وشمال أفريقيا ولجميع الأخوة الأقباط بمحافظة مطروح، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

نقل محافظ مطروح تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتهنئته وجميع أهالي مطروح للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك مع أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس والأمير تادرس الشطبي، بمدينة التراث بالعلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وعبدالسلام كويله رئيس مدينة العلمين، وذلك وسط أجواء البهجة والفرحة مع تبادل التهاني.

كان في استقبال محافظ مطروح القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، والأب ماركوس راعي كنيسة العذراء بالعلمين الجديدة.



وأكد محافظ مطروح على روح المحبة والتلاحم بين نسيج الوطن الواحد من المسلمين والمسيحين وتكاتفهم داىما في المحبة وبناء مصر والحفاظ عليها.

ألقى كلمة الوعظ نيافة الانبا باخوميوس، أعرب خلالها عن شكره لمشاعر المحبة والتآلف بين أبناء مصر، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ لرعايته للمصريين جميعا، وكذلك شكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على تهنئته وحرصه على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة في أول قداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العلمين الجديدة، كذلك شكره لكل الحضور.

وأكد الأنبا باخوميوس أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء وبقاء الخير والقضاء على الشر، ووجه الشكر لكافة قيادات المحافظة وعلى جهود الأمن والتنمية والاستقرار بكافة أنحاء المحافظة.

محافظ مطروح يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد القيامة في كنيسة العذراء بالعلمين الجديدة

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