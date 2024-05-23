بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد القديسة ريتا ببولاق أبوالعلا

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية، وذلك بكنيسة العذراء سيدة الكرمل للآباء الفرنسيسكان، ببولاق أبوالعلا.

شارك في الصلاة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، راعي كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك، بشبرا، والوكيل البطريركي بالسودان، كما شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، ومحبو القديسة ريتا.

بدأ الاحتفال بتقديم بعض الطلبات الخاصة. وفي كلمة العظة، هنأ البطريرك الحاضرين بعيدي القيامة المجيد، والقديسة ريتا، ثم تحدث غبطته حول القديسة ريتا، التي عاشت القداسة في حياتها، مؤكدًا إننا جميعًا مدعوون لنكون قديسين.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي داخل الكنيسة، وخارجها، كما أهدى الأب فريد هدية تذكارية إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك، تحتوي على أيقونة القديسة ريتا، شفيعة الحالات المستعصية.