بيطري البحيرة: علاج 36 ألفا و149 رأس ماشية خلال أسبوع

أكدت مديرية الطب البيطري في البحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير المديرية، علي العمل بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن لمواطني المحافظة.

وقال مدير المديرية، في بيان له اليوم الخميس، إنه بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 33221 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 7 قوافل، بإجمالي 2928 حيوان معالج، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز الدلنجات، شبراخيت، أبو حمص، كفر الدوار، وادى النطرون، كوم حمادو، تم خلالها علاج 2700 طفيليات خارجية و 200 طفيليات داخلية.

وتابع سالم، إنه بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 19/3/2024 ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع (13247) رأس خلال أسبوع، كما تم تحصين (450) أبقار ضد مرض الجلد العقدى وأيضا تم تحصين (2394) رأس بلقاح حمى الثلاث ايام وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، وكما بلغ إجمالى الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (59130) طائر وتم إصدار عدد (345) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1588 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 439858.

وأشار مدير المديرية، إلي إنه تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 26 قضايا بإجمالي مضبوطات 72 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، تم اختبار 336 حيوان لمرض البروسيلا و333 لمرض السل البقري، تنظيم 69 ندوة إرشادية تضمنت 162 موضوع مختلف، و3 ندوات توعية وإرشادية قام بها أطباء الادارة بالمديرية في اماكن مختلفة، بالإضافة إلى 4 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري، اختبار 6 عينات اختبار حساسية للألبان، إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1649) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (577) رأس ماشية، علاج (1072) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وتم تلقيح 801 رأس ماشية من الأبقار و 168 رأس من الجاموس بإجمالي 969 رأس ماشية، بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 2536 رأس ماشية وأغنام.