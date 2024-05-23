القبض على عصابة الفتيات سرقوا سائق أوبر في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على تشكيل عصابي مكون من فتاتين وعاطلين المتهمين بسرقة سائق سيارة أوبر بعد استدراجه بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق سيارة أوبر يفيد بتعرضه للسرقة، حيث أفاد المبلغ بقيام فتاتين بطلبه لتوصيلهم عبر التطبيق وفي الطريق طلبا التوقف لشراء أحد المشروبات وخلال ذلك حضر شخصين آخرين قاما بالتشاجر معه وقامت الفتاتين بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض المستلزمات من السيارة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية وضبط الجناة وتبين أنهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة سائقي السيارات بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك علي عكس التيار، حيث شهد الشارع المصري عديد من وقائع تعدي سائقين شركات التوصيل الشهيرة على الركاب وسط حالات من الغضب والاستياء من السائقين وأفعالهم.