حبس سيدة متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع ابنها بأوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سيدة ونجلها بقتل زوجها بأوسيم

وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدرب وبرفقته جارته، يفيد الأول باكتشافه مقتل والده المدفون قبل 4 أيام بمدافن العائلة بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تناهى إلى سماع الجارة صوت مشاجرة، يوم وفاة والده ثم سقوطه من الطابق الثالث ثم تم دفنه بأن الوفاة طبيعيا.

وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت باستخراج الجثة وانتدبت طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وأخذ عينات من المجني عليه والتي أثبتت صحة البلاغ وأن المتوفى تعرض للاصطدام بجسم صلب قبل وفاته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة.

حيث أفادت المتهمة الأولي بأنه يوم الواقعة نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب مصروف المنزل وتدخل ابنها للدفاع عنها، وقاما بدفع المجني عليه ليسقط من الطابق الثالث، ثم حمله إلي المستشفي وبسؤالهم عن سبب إصابته أفادا بأنه سقط لكبر سنة وتوفي هناك وتم التصريح بالدفن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.