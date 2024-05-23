فرقة مسرح الفلاحين بثقافة المنصورة تحصد أفضل 11 عرضا على مستوى الجمهورية

فرقة فنية متميزة عندما ترى عروضها المسرحية يبهرك تمثيلهم وإتقانهم لأدوارهم إلى درجة الإقناع، فأعضاء الفرقة يتقنون مختلف الأدوار ويتقمصون أدوارهم، وهي فرقة "مسرح الفلاحين" بقصر ثقافة المنصورة.

ويروي "أحمد الدسوقي" مخرج الفرقة، لـ «البوابة نيوز» أن الفرقة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقاقي وعاطف خاطر مدير فرع قصر ثقافة الدقهلية.

وتابع شاركت الفرقة في المهرجان الإقليمي لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وأن الفرقة شاركت بعرض مسرحي مميز لمدة 6 ليالٍ مسرحية متتالية بقاعة الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنصورة .

ويضيف "الدسوقي" أن الفرقة أبدعت فى تقديم عرضها المسرحي بعنوان "السراج"، ونال إعجاب الجمهور، وأشاد به الحضور، والعرض من تأليف محمد السباعي وإخراج أحمد الدسوقى ، وبطولة العديد من الفنانين ومنهم الفنان الصاعد كريم الدين سرور ـ محمد الفقي: أحمد فوزي، ســـاندي صبحي، محمد حــشـيـش، إسراء منير، محمد الخولي، مني فهـمي، خالد مــراد، شكران، وســام محمد، محمد محروس، تـيـــا الشـهـاوي روجـين أحمد، آلاء منير ، طارق إيهاب ، محمود العتباني ، ميريت فرنسيس جهاد عمــاد ، فاطيما عبد العزيز، نسمة ريـــاض ، بوسى عز الدين، منة المتولي ، دينا الشرقاوي - مايا وليد ، بيتر إيهاب ، عبد الرحمن أشرف ، عبد الرحمن وائل ، محمد عبد الرؤوف ، روزيت هاني ، أحمد عاطف ، ســامر أحمد ، سمر عبد الله والعرض من تأليف : محمد السباعي – ديكور : محمد طلعت ستايلست : يويو حجازي.

ويستكمل المخرج احمد الدسوقي أن مؤسس فرقة مسرح الفلاحين هو الفنان القدير الراحل "سرور نور"

ويروي الدسوقي " أن الفريق قدم الكثير من العروض المسرحية على مدار سنوات طويلة، وأن الفريق صعد إلى المهرجان الختامي عدة مرات.

ويتابع أن الفرقة صعدت به إلى المهرجان الختامي، وشاركت بعرض مسرحي بعنوان ثورة فلاحين، وحضدت الفرقة على أعلى الدرجات من خلال العرض المسرحي، وتم عرضه على مسرح المعهد العالي للفرق المسرحية كواحد من أفضل ١١ عرضا على مستوى الجمهورية .

ويستكمل" الدسوقي العديد من المخرجين الكبار، شاركوا في إخراج المسرحيات للفرقة علي مدار السنوات كبار المخرجين الكبار، ومنهم المخرج سلامة حسن وطه عبد الجابر وسمير العدل وأحمد عبد الجليل وعادل بركات والدكتور أيمن الشيوي.

ويستكمل المخرج "أحمد الدسوقي" أنه أخرج للفريق عرضين الأول عرض ثورة فلاحين، وتم تصعيده ممثلا إقليم شرق الدلتا وتم اختياره كواحد من أفضل ١١ عرضا على مستوى الجمهورية ، وأن العرض الثاني للفريق هو العرض الذي يقدم هذا العام بعنوان "السراج" .

وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تمتلك قدرات خارقة وتعيش وسط إحدى القبائل، فيما يسعى بعض من سكان هذه القبيلة لاستخدام قدراتها الخاصة في تحقيق مطامعهم الشخصية، حتى تظهر إحدى الأرواح لمساعدتها في الهروب من القبيلة مقابل شرط غريب.

فرقة مسرح الفلاحين بثقافة المنصورة



