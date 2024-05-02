ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك بمطروح

تمكنت اللجان التابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، من ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي قبل تداولها بالأسواق.

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة مع الاستعداد لأعياد الربيع وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين؛ لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، تم تنظيم عدة لجان من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية بالمحافظة للمرور ومتابعة الأسواق كل في نطاقه، مشيرًا إلى إدارة مراقبة الأغذية، بحملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وقامت اللجان بالمرور على 10 منشآت غذائية وقامت بإعدام أكثر من 60 كجم أغذية فاسدة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 10 محاضر جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامه بالمنشآت وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

كما تم المرور على محطة الغسيل الكلوي بمستشفى العلمين النموذجي وسحب عينات، والمرور على المدارس بسيدي عبدالرحمن ومحطات التحلية بقرية مراسي والمرور على روافع المياه بسيدي عبدالرحمن، كما تم المرور على محطات معالجة الصرف الصحي وخزانات المياه ومحطات التحلية بعدد من القري السياحية.

وأكد "سالم" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 150 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي إعدام 60 كيلو أغذية بمطروح

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