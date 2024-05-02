تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، يرافقه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير وتوسعة الطريق لشاطئ الغرام بما يليق بالشكل الحضارى والسياحي من مدخل طريق القصر إلى منطقة حمام كليوباترا وصولا لشاطئ الغرام.

وأوضح محافظ مطروح أن التطوير يتم تنفيذه من خلال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وبالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال للإسراع في تنفيذها وتذليل كافة العقبات والتيسير على المواطنين مع تيسير الحركة المرورية ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

وتفقد محافظ مطروح ما تم من أعمال من إزالة لطبقة الأسفلت القديم ونقل للكابلات وخطوط البنية التحتية من كابلات كهرباء واتصالات وبلدورات ودهانات الأرصفة وغيرها، مع توسعة الطريق بزيادة تسع إلى حارتين يسار الطريق بما ييسر مزيد من الحركة المرورية ويمنع التكدس المرورى خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية خلال موسم الصيف السياحي بالمحافظة.

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق شاطئ الغرام

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