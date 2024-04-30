محافظ مطروح يطمئن على حالة مصابي حادث الطريق الدائري للنجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري لمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح وبالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين ونقل الحالات التى تستدعى حالاتها إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلهم الشفاء وتذليل أي عقبات.

وأوضح المحافظ أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 8 مواطنين ليبيين بإصابات متنوعة، وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزى وتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية العاجلة والاسعافات اللازمة للمصابين.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، مضيفًا أنه تم نقل 3 حالات من المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة واستمرار 6 حالات بمستشفى النجيلة المركزى.