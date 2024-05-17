بعد غياب 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم داخل بالوعة بالإسكندرية

بعد مرور 12 يوما على غياب طفل عن منزل عائلته، قدمت إدارة شرطة النجدة إخطارًا لقسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد العثور على جثة طفل تم الإبلاغ عن فقدانه قرابة أسبوعين، لينتقل ضباط القسم مع رجال الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وأثناء الفحص تبين العثور على جثة الطفل المدعو أدهم ياسر محمود داخل عمره أربع سنوات ونصف داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي في أحد الشوارع القريبة من منزل عائلته، والذي يقع بالقرب من مسجد الهدى بمنطقة طالبية صالح بالقباري غرب محافظة الإسكندرية.

وأثناء التحقيقات التي يقوم ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، للكشف عن ملابسات الحادث تبين ان الأجهزة الأمنية تلقت من قبل بلاغ من أسرة الطفل أدهم، في 4 مايو الجاري، يفيد باختفاء طفلهم في ظروف غامضة، وشكلت الشرطة فريق البحث عن الطفل للكشف عن أسباب اختفائه، قبل العثور على جثمانه داخل بالوعة الصرف الصحي.

وشكل خبر العثور على جثة الطفل داخل بالوعة صدمة كبيرة وحزن بين أفراد عائلته وأهالي منطقة القباري، فقدت تصدرت صور الطفل أدهم مواقع التواصل الاجتماع الفترة الماضية، وسط آمال ودعوات من أسرته بعودته سالماً مرة أخرى.

ولكن تفاجأوا بإخطارهم بالعثور على جثة الطفل ووفاته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق بشأن الواقعة، والتعرف على إذا كانت بها أي شبهة جنائية.